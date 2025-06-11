Die Chlorgasflaschen-LawineJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Die Chlorgasflaschen-Lawine
46 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Ein LKW verliert seine Ladung: Giftstoff-Fässer! Die Feuerwehr muss die Fässer bergen, es gibt mehrere Schwerverletzte und die Autobahnpolizei geht der entscheidenden Frage nach: Wie konnte es zu dem Unglück kommen? - Eine Schützenprozession feiert die frisch gekürte Kölschprinzessin. Doch schon bei den ersten Takten der Marschmusik gehen die Pferde der Prinzessinnen-Kutsche durch.
