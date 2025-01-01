Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mut tut Blut

SAT.1Staffel 10Folge 26
Mut tut Blut

Mut tut BlutJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 26: Mut tut Blut

45 Min.Ab 12

Ein Mann klemmt zwischen zwei Containern. Handelt es sich um einen unglücklichen Unfall oder hat es jemand gezielt auf das Opfer abgesehen? - Giulietta wird mit einer beginnenden Sepsis in die Notaufnahme eingeliefert. Doch was ist die Ursache und was verheimlicht das Ex-Model vor seiner Familie? - Der Praktikant einer Immobilienagentur wird von den Spezialisten ohnmächtig und völlig in Folie eingewickelt aufgefunden - wer hat ihm das angetan?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen