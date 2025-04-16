Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Ein Stich ins Herz
44 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Ein Junge hat sich mit einem Messer schwer verletzt. Seine beiden Brüder erzählen den Sanitätern, dass die neue Freundin ihres Vaters den Kleinen mit dem Messer angegriffen hat. Auf einem Malzfabrikgelände stehen zwei Menschen in Flammen und müssen schnellstmöglich gerettet werden. Und: Vor der Notaufnahme liegt eine junge Frau. Bei der näheren Untersuchung stellt sich heraus, dass die Patientin erst vor wenigen Minuten Mutter geworden sein muss. Doch wo ist ihr Baby?
