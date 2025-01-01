Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Sexsomnia

SAT.1Staffel 2Folge 46
Sexsomnia

SexsomniaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 46: Sexsomnia

44 Min.Ab 12

Ein Mann stürzt vom Balkon und fällt auf einen Glastisch. Noch am Unfallort wird der Vorwurf der sexuellen Nötigung laut. Hat er wirklich seine schlafende Schwägerin belästigt? - Eine Frau hat ihren Mann schwerverletzt zwischen einer Mauer und dem Traktor gefunden. Die Enkeltochter liegt ohnmächtig in der Scheune. Was ist hier vorgefallen? - Nachdem sich zwei Jungs im Streit mit Lackierfarbe vollgesprüht haben, kollabiert der eine kurz darauf in der "Klinik am Südring".

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen