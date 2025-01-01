Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Sexsomnia
44 Min.Ab 12
Ein Mann stürzt vom Balkon und fällt auf einen Glastisch. Noch am Unfallort wird der Vorwurf der sexuellen Nötigung laut. Hat er wirklich seine schlafende Schwägerin belästigt? - Eine Frau hat ihren Mann schwerverletzt zwischen einer Mauer und dem Traktor gefunden. Die Enkeltochter liegt ohnmächtig in der Scheune. Was ist hier vorgefallen? - Nachdem sich zwei Jungs im Streit mit Lackierfarbe vollgesprüht haben, kollabiert der eine kurz darauf in der "Klinik am Südring".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick