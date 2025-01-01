Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 2Folge 47
Folge 47: Über den Wolken

44 Min.Ab 12

Ein 14-Jähriger bittet um Hilfe, weil sein Bruder in einer Kiste an Heliumballons durch die Luft schwebt! - Eine Frau leidet seit Längerem unter starker Übelkeit, jetzt fallen ihr sogar die Haare aus. Ihr Freund vermutet die Ursache bei einem neuen Haarfärbemittel. - Und: Merkwürdiger Notruf: Eine blutverschmierte Braut taumelt offensichtlich verwirrt über eine Straße. Als die Polizisten die Frau befragen wollen, rast ein PKW heran, drei Vermummte packen die Braut und fliehen.

SAT.1
