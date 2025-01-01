Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 51: Überschlag mit Folgen
44 Min.Ab 12
Vor den Augen der Autobahnpolizei überschlägt sich ein Auto. Schnell eilen die Beamten zur Hilfe. Wie kam es zu diesem lebensgefährlichen Unfall? - Der Rettungsdienst wird von einer Mutter zu ihrer kollabierten Tochter gerufen. Als die Retter eintreffen, müssen sie sich erst durch einen Berg von Fastfood-Resten kämpfe ... - Eine junge Frau steckt mit ihrem Finger in einer Bowlingkugel fest. Auch ihre Freundinnen werden eingeliefert - allesamt mit unterschiedlichen Verletzungen.
