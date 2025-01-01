Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Eskalation einer Pfändung

SAT.1Staffel 2Folge 55
Eskalation einer Pfändung

Eskalation einer PfändungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 55: Eskalation einer Pfändung

44 Min.Ab 12

Ein Schuldner geht mit einem Kaktus auf den Gerichtsvollzieher los. Die Stacheln haben sich tief in den Körper gebohrt. Die Situation eskaliert als sich der Schuldner vom Balkon in den Tod stürzen will. - Der gefährliche Sturz einer Rockband-Sängerin löst höchste Alarmbereitschaft in der Notaufnahme aus: Sie ist hochschwanger und ihr Körper ist von einem Mikrofonständer oberhalb des Schlüsselbeins durchbohrt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen