Auf Streife - Die Spezialisten

Burning Driver

SAT.1Staffel 2Folge 59
Burning Driver

Burning DriverJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 59: Burning Driver

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten entdecken auf der Fahrt ins Krankenhaus ein fahrendes Auto, aus dem Rauch steigt. Es kommt zu einem schlimmen Unfall, nach dem die Rettungskräfte um das Leben einer jungen Frau kämpfen müssen. - Eine Kindergärtnerin bringt ein bewusstloses Kindergartenkind ins Krankenhaus. Die Spezialisten entdecken rote Einblutungen am Bauch, die auf einen Missbrauch hindeuten. Wurde das Kind wirklich misshandelt?

