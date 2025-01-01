Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein Kofferraum voller Ausreden

SAT.1Staffel 2Folge 61
Ein Kofferraum voller Ausreden

Folge 61: Ein Kofferraum voller Ausreden

44 Min.Ab 12

Die Polizei- und Zollbeamten gehen dem Tipp eines anonymen Anrufers nach. Demnach soll ein Fahrer in illegalem Waffenbesitz sein. Doch das scheint nicht das einzige Problem des Fahrers zu sein, und auch der anonyme Anrufer ist dem Mann nicht fremd. - In der Notaufnahme muss sich das Krankenhauspersonal um einen geistig verwirrten und verbrühten Mann kümmern. Seine Blutwerte sind sehr kritisch und deuten auf eine Schockdiagnose hin.

SAT.1
