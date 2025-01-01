Ein Kofferraum voller AusredenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 61: Ein Kofferraum voller Ausreden
44 Min.Ab 12
Die Polizei- und Zollbeamten gehen dem Tipp eines anonymen Anrufers nach. Demnach soll ein Fahrer in illegalem Waffenbesitz sein. Doch das scheint nicht das einzige Problem des Fahrers zu sein, und auch der anonyme Anrufer ist dem Mann nicht fremd. - In der Notaufnahme muss sich das Krankenhauspersonal um einen geistig verwirrten und verbrühten Mann kümmern. Seine Blutwerte sind sehr kritisch und deuten auf eine Schockdiagnose hin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick