Auf Streife - Die Spezialisten

Jugendlicher Leichtsinn

SAT.1Staffel 2Folge 74
Folge 74: Jugendlicher Leichtsinn

44 Min.Ab 12

Bei einem Versuch ins Freibad einzubrechen, hat sich ein Jugendlicher schwer verletzt. Er liegt gelähmt am Boden. In aller Eile leiten die Spezialisten ihre Notfallversorgung ein. Doch plötzlich sind aus der Ferne Hilferufe zu hören. - Eine Frau hat in der Notaufnahme eine komplizierte Entbindung. Doch als sie sich über ihren Nachwuchs kaum zu freuen scheint und kurze Zeit später aus der Klinik verschwunden ist, gibt sie den Ärzten ein Rätsel auf.

SAT.1
