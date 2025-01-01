Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Höhlenmenschen

SAT.1Staffel 2Folge 80
Höhlenmenschen

HöhlenmenschenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 80: Höhlenmenschen

44 Min.Ab 12

In einer Höhle suchen die Spezialisten nach einem vermissten Mann. Als sie dabei einen abgerissenen Fuß finden, zählt jede Sekunde. - Drama in der Notaufnahme: Ein Mann wird mit einem gebrochenen Bein und starken Schmerzen eingeliefert. Als eine Amputation gerade noch verhindert werden kann, folgt der nächste Schock. - Und: Einsatz in einer Schrebergartenanlage: Ein Jugendlicher liegt bewusstlos und mit starken Verbrennungen im Gesicht am Boden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen