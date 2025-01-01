Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Uneasy Rider
44 Min.Ab 12
Eine Metallstange wird von der Ladefläche eines Kleinlasters geschleudert und verletzt eine Motorradfahrerin schwer. Während die Spezialisten um das Leben der Frau kämpfen, verfolgt ihr Freund den flüchtigen Fahrer. Können die Spezialisten einen Racheakt verhindern? - Aufregung in der Notaufnahme: Ein junger Vater sorgt sich um seine Tochter, die ein stark geschwollenes Auge hat und zu erblinden droht. Können die Spezialisten ihr Augenlicht retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick