Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Einmal Pizza Collisione, bitte!

SAT.1Staffel 2Folge 93
Einmal Pizza Collisione, bitte!

Einmal Pizza Collisione, bitte!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 93: Einmal Pizza Collisione, bitte!

44 Min.Ab 12

Nachdem ein Maibaum auf ein fahrendes Auto gekracht ist, kam es von der Fahrbahn und ab und ist mit einem Motorroller-Pizzaboten kollidiert. Doch damit nicht genug, denn ein Mann liegt mit einer Axt in der Schulter auf dem Bürgersteig. - Skurriles Bild in der Notaufnahme: Eine junge Frau ist komplett in Frischhaltefolie eingewickelt und hat mehrere Schnittverletzungen. Wer hat der Frau das angetan?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen