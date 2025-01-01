Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vermöbelt

SAT.1Staffel 2Folge 97
Vermöbelt

VermöbeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 97: Vermöbelt

44 Min.Ab 12

Einsatz in einem Wohngebiet: Eine Frau hat, aufgeschreckt durch laute Schreie aus der Nachbarwohnung, die Spezialisten verständigt. Als die Retter die Wohnung betreten, geht es um jede Sekunde - der Bewohner liegt unter einem riesigen Küchenschrank begraben! - Der Zoll geht einer Vermutung nach, dass auf einem Parkplatz billiges Benzin aus Luxemburg illegal verkauft wird. Ein Zöllner wird für den Einsatz als Lockvogel auf die Schmuggler angesetzt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen