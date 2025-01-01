Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Die Masche mit der Tasche
44 Min.Ab 12
Schwerer Auffahrunfall auf der Autobahn: Neben der Erstversorgung mehrerer Verletzter rätseln die Spezialisten über den Unfallhergang. Als plötzlich auch noch ein Diebstahl auffällt, überschlagen sich die Ereignisse. - Eine Frau wird mit einer Schnittwunde von ihrem Mann in die Notaufnahme gebracht. Doch dem Arzt fallen bei der Patientin noch weitere Symptome auf: Sie hat Ödeme am Körper und ihr Herz schlägt unregelmäßig. Ihr Zustand verschlechtert sich dramatisch!
