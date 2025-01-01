Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 24
Folge 24: Eight Miles high

44 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter findet die Freundin ihres Sohnes bewusstlos im Hausflur liegend vor. Die Haustür steht offen und von ihrem Sohn fehlt jede Spur. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. Wurde das Mädchen von Einbrechern niedergeschlagen? - Eine besorgte Mutter bringt ihren kleinen Sohn in die Notaufnahme: Er ist sehr blass und seine Kleidung voller Blutspritzer, weil er unter Nasenbluten leidet. Verschiedene Krankheiten kommen in Frage ...

