Auf Streife - Die Spezialisten

Auf dem Sprung

SAT.1Staffel 3Folge 34
Auf dem Sprung

Folge 34: Auf dem Sprung

44 Min.Ab 12

Eine Mutter ruft die Spezialisten in ihren Garten. Ihre beiden Kinder hatten einen schweren Trampolin-Unfall. Es stellt sich die Frage: Warum waren die Kinder unbeaufsichtigt? Da finden die Spezialisten den Vater regungslos in der Garage. - Nach einem leichten Autounfall werden eine Mutter und ihr Sohn in die Notaufnahme eingeliefert. Obwohl der Junge beim Unfall kaum verletzt wurde, verschlechtert sich seine Verfassung dramatisch. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel.

