Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Filmriss
43 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Die Spezialisten kämpfen um das Leben eines schwer verletzten Fahrradfahrers. Wenig später finden sie eine weitere Unfallbeteiligte. Sie liegt benommen und ohne Unterhose in einer Hecke. Was ist mit ihr passiert? - Unfall an einer Landstraße: Eine Frau ist mit ihrem Auto in einen Baum gekracht. Gegenüber der Polizei gibt sie an, ein Reisebus hätte sie abgedrängt. Die Polizisten können den Bus einholen. Doch es stellt sich heraus, dass nicht der Busfahrer am Steuer saß.
