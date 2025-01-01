Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 37: Das Ungeheuer von Loch Hürth
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizisten werden von einer aufgebrachten Frau herbei gewunken. Sie will beobachtet haben, dass an einem Lieferwagen Drogen verkauft werden. Mehr noch - auch eine Prostituierte will sie als solche enttarnt haben. Die Beamten gehen der Sache nach. - Ein Hochofenarbeiter wird in voller Arbeitsmontur in die Klinik eingeliefert, weil ihm eine Eisenstange auf die Brust gefallen ist. Erst sieht es so aus, als sei er glimpflich davon gekommen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick