Auf Streife - Die Spezialisten

Das Ungeheuer von Loch Hürth

SAT.1Staffel 3Folge 37
Das Ungeheuer von Loch Hürth

44 Min.Ab 12

Die Autobahnpolizisten werden von einer aufgebrachten Frau herbei gewunken. Sie will beobachtet haben, dass an einem Lieferwagen Drogen verkauft werden. Mehr noch - auch eine Prostituierte will sie als solche enttarnt haben. Die Beamten gehen der Sache nach. - Ein Hochofenarbeiter wird in voller Arbeitsmontur in die Klinik eingeliefert, weil ihm eine Eisenstange auf die Brust gefallen ist. Erst sieht es so aus, als sei er glimpflich davon gekommen ...

