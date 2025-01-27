Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Blitzschnell getroffen

SAT.1Staffel 3Folge 39vom 27.01.2025
Blitzschnell getroffen

Folge 39: Blitzschnell getroffen

44 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

Nach einem heftigen Unwetter fährt die Wasserwacht Patrouille. Ein Angler macht sie auf eine Person aufmerksam, die hilflos von der Strömung vorbeigetrieben wurde. Die Wasserwacht findet allerdings nicht eine Person im Wasser, sondern zwei. Was haben der Mann und die deutlich jüngere Frau miteinander zu tun? - Ein Rettungswagen bringt eine Sportlehrerin, die beim Schwimmunterricht umgekippt ist, in die Klinik am Südring. Sie gibt an, sich seit Tagen krank zu fühlen.

