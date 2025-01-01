Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Kopfloser Kopfsprung
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten beobachten, wie ein Jugendlicher einen riskanten Kopfsprung in einen See macht. auf dem Ufergrund aufschlägt und sich lebensgefährlich verletzt. Die Spezialisten machen sich für die Rettung bereit, als sich die Situation plötzlich dramatisiert. - Nach einer Schlägerei im Patientenzimmer entdeckt der Arzt bei einem der Beteiligten merkwürdige Flecken. Der Patient hat Tripper. Als seine schwangere Frau auftaucht, spitzt sich die Lage zu.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick