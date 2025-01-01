Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 43
Folge 43: Kopfloser Kopfsprung

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten beobachten, wie ein Jugendlicher einen riskanten Kopfsprung in einen See macht. auf dem Ufergrund aufschlägt und sich lebensgefährlich verletzt. Die Spezialisten machen sich für die Rettung bereit, als sich die Situation plötzlich dramatisiert. - Nach einer Schlägerei im Patientenzimmer entdeckt der Arzt bei einem der Beteiligten merkwürdige Flecken. Der Patient hat Tripper. Als seine schwangere Frau auftaucht, spitzt sich die Lage zu.

