Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Einmal waschen bitte

SAT.1Staffel 3Folge 44
Einmal waschen bitte

Einmal waschen bitteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 44: Einmal waschen bitte

44 Min.Ab 12

Während die Spezialisten sich um eine verletzte Junggesellin kümmern müssen, kommt es nebenan zu einem dramatischen Autounfall. Ein Rollerfahrer ist unter einem Auto eingeklemmt und die Insassen des Wagens sind schwer verletzt. Als die Braut in spe zur Unfallstelle kommt, traut sie ihren Augen nicht. - Eine Autofahrerin bringt einen apathischen Jungen in die Notaufnahme. Der Junge spricht nicht und scheint völlig überfordert. Plötzlich läuft Blut aus seinen Ohren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen