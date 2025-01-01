Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Geschockt & Durchgedreht

SAT.1Staffel 3Folge 53
Geschockt & Durchgedreht

Geschockt & DurchgedrehtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 53: Geschockt & Durchgedreht

44 Min.Ab 12

Hilfeschreie und dicke Rauchschwaden entweichen aus einer geschlossenen Bäckerei. Die Spezialisten stellen schnell verkohlte Kekse als Brandursache fest. Der bewusstlose Bäcker steckt mit dem Arm in seiner Knetmaschine und muss schnell befreit werden. Es droht Erstickungsgefahr! Doch wo ist die Aushilfe? Ein zugetackerter und entzündeter Mund stellt die Spezialisten in der Notaufnahme vor ein Rätsel.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

