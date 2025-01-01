Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 55: Vergessen
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen auf einem Speditionsgelände: Ein Junge wollte sein Kettcar "betanken", nun ist er voller Benzin. Um ihm zu helfen, klettert eine Frau über einen nahen Zaun, bleibt aber mit ihrem Kapuzen-Shirt an den Zaunzacken hängen und wird vom Kragen regelrecht stranguliert! Die Spezialisten haben alle Hände voll damit zu tun, die brenzlige Situation zu entschärfen.
