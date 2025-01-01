Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Wie Feuer und Flamme
43 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden mitten in der Nacht zu einem Brand auf einer Waldlichtung gerufen. Die Zelte von vier Jugendlichen brennen. Doch ein Mädchen fehlt. - Ein Mann wird mit Brandverletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Doch können diese für seinen verwirrten Geisteszustand verantwortlich sein? Der Arzt kommt einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur. - Und: Ein Unfall auf der Autobahn mit mehreren Verletzten, darunter eine schwerverletzte Schwangere!
