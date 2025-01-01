Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Klopf auf Holz

SAT.1Staffel 3Folge 73
Klopf auf Holz

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 73: Klopf auf Holz

44 Min.Ab 12

Ein Carport ist zusammengestürzt. Die Nachbarin befürchtet, dass ihr Sohn und der Nachbar darunter begraben wurden. Leben sie noch? - Ein junger Mann wird mit Unterleibsschmerzen in die Klinik eingeliefert. Er hat eine verschleppte Nebenhodenentzündung und droht, unfruchtbar zu werden. Und das ausgerechnet jetzt, wo er mit seiner Freundin eine Familie gründen will.

