Lichte Höhen, tiefer SchmerzJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 76: Lichte Höhen, tiefer Schmerz
44 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Unfall an einem Kletterfelsen gerufen. Dort hängt Jana in fünf Metern Höhe in einem Seil, das nur noch von einer Seilrolle gehalten wird. Auf dem Boden liegt ihr Freund mit einem Schädelbasisbruch. Was ist hier bloß passiert? - Ein junger Mann wird nach einem Autounfall mit heftigen Prellungen und einem frischen Totenschädel-Tattoo auf der rechten Gesichtshälfte eingeliefert. Was hat das alles zu bedeuten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick