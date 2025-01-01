Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der fliegende Dachdecker

SAT.1Staffel 3Folge 77
Der fliegende Dachdecker

Der fliegende DachdeckerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 77: Der fliegende Dachdecker

43 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Arbeitsunfall an einem Privathaus gerufen. Ein Dachdeckerazubi liegt schwer verletzt auf dem Grundstück. Niemand weiß, was passiert ist. Und wo ist überhaupt der Dachdeckermeister? - Eine blutüberströmte Frau aus dem Nahen Osten sucht die Hilfe der Spezialisten. Doch sie spricht kein Wort Deutsch! - Brandgefahr durch einen geschmolzenen Schnellkochtopf! Doch die Bewusstlose auf dem Balkon ist nicht das einzige Opfer ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen