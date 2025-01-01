Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 85
43 Min.Ab 12

Nach einer Explosion in einem Survival-Camp in einem Waldgebiet herrscht Chaos am Unfallort. Überall brennt es und diverse Verletzte brauchen die Hilfe der Spezialisten. Offenbar gab es kurz zuvor ein schweres Unwetter in der Region - doch wie kam es zu der Explosion? - Ein Familienvater wurde bei einer Magie-Show hypnotisiert und kann seitdem seinen Arm nicht mehr bewegen. Hatte der Magier wirklich "magische" Kräfte und hat den Mann gelähmt?

