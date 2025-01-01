Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schwarzgebrannt und losgerannt

SAT.1Staffel 3Folge 89
Schwarzgebrannt und losgerannt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 89: Schwarzgebrannt und losgerannt

44 Min.Ab 12

Auf einer Landstraße kommt es zu einem Unfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wird. Warum lief der Junge besinnungslos auf die Straße? Als die Spezialisten der Wahrheit auf die Spur kommen, beginnt eine dramatische Suche. - Ein Auto rast in eine Eisdiele. Doch warum verlor die Fahrerin plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen? - Eine Frau findet ihren Ehemann schwerverletzt im Garten. Die Spezialisten eilen zur Hilfe, doch dann machen sie eine überraschende Entdeckung?

