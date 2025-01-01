Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 100: Egon in Gefahr
44 Min.Ab 12
In einem Tierpark ist ein kleines Mädchen verschwunden. Obendrein steht es unter dem lebensbedrohlichen Verdacht, Epilepsie zu haben. Hatte sie einen Anfall und ist deswegen nicht mehr aufzufinden? Oder hat womöglich eines der Tiere im Park sie angegriffen und verschleppt? - In der Notaufnahme kümmert sich der Arzt um einen Patienten, der über schlimmste Bauchkrämpfe klagt. - Team Delta folgt dem Notruf einer Frau, die ihren Sohn verletzt und bewusstlos im Garten gefunden hat.
