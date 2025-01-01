Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 103
43 Min.Ab 12

Eine Schülerin wird vermisst! Ihr Fahrrad wird zwar gefunden, doch von ihr fehlt jede Spur. Dass Blut am Lenker klebt, lässt Dramatisches befürchten. -Eine schwangere Frau kommt wegen Grippe-Symptomen in die Notaufnahme. Als sich herausstellt, dass es sich um weit mehr als einen Infekt handeln könnte, gerät die werdende Mutter in Panik. Ist ihr Baby in Gefahr? - Heftiger Auffahrunfall auf der Autobahn! Wieso hatte der Vordermann unvermittelt eine Vollbremsung hingelegt?

