Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 105: Burning Bad
44 Min.Ab 12
Im Keller eines Mietshauses kommt es zu einer Explosion, bei welcher ein Vater und sein Sohn schwer verletzt werden - vom eigentlich dort lebenden Untermieter fehlt jedoch jede Spur. Bei der Brandbekämpfung findet die Feuerwehr merkwürdige Apparaturen. - Eine Frau bringt ihre vermeintlich erkältete Mutter in die Klinik. Tests zeigen: Ihr Immunsystem ist massiv angeschlagen. Dann bricht die Seniorin zusammen.
