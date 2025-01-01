Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 108: Hoch hinaus
43 Min.Ab 12
Ein Mann krallt sich panisch am obersten Plateau eines Wasserturms fest und schreit aus Leibeskräften. Ein Spaziergänger wollte dem Fremden zur Hilfe eilen und schwebt nun selbst in Lebensgefahr. Schaffen es die Spezialisten, beide Männer vom Turm zu retten? - Ein Asthmatiker wird wegen akuter Atemnot von seiner Frau in die Notaufnahme gebracht. Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen Asthmaanfall handelt, denn das Röntgenbild zeigt Uunglaubliches ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick