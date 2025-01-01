Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Knall und Rauch

SAT.1Staffel 4Folge 123
Knall und Rauch

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 123: Knall und Rauch

44 Min.Ab 12

Bei einem Unfall auf der Autobahn werden mehrere Menschen schwer verletzt. Wie konnte es zu diesem schrecklichen Unglück kommen? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Spezialisten auf ein skurriles Geheimnis. - Auf einer Hochzeitsfeier verletzt sich der Bräutigam. Doch nicht nur seine Symptome, sondern auch die anwesenden Hochzeitsgäste stellen den Arzt vor eine Herausforderung. - Bei einer Routinekontrolle machen die Zöllner eine ungewöhnliche Entdeckung.

