Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Fabian im Liebeswahn

SAT.1Staffel 4Folge 125
Fabian im Liebeswahn

Fabian im LiebeswahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 125: Fabian im Liebeswahn

44 Min.Ab 12

Schock an einer Haltestelle: Ein Kinderwagen rollt vor einen Bus und verursacht eine Vollbremsung mit mehreren Verletzten. Doch der Kinderwagen ist leer und herrenlos. Wo kam er her? Und was hat es mit dem aufdringlichen Passanten zu tun, der den Spezialisten ständig in die Behandlung der Verletzten reinpfuschen will? Außerdem: Zoff auf dem Bolzplatz! Ein überanstrengter Junge bricht beim Spiel zusammen, worauf sich dessen Vater und der Trainer anlegen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen