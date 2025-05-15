Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 128: Das Seepferdchen
44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Ein Mann wird in letzter Sekunde von der Wasserwacht aus einem See gerettet, doch von seiner Tochter fehlt jede Spur. Der Mann ist noch nicht wieder bei Bewusstsein und kann daher keine Angaben machen. Ist die Kleine ins Wasser gefallen? Eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen beginnt. - Ein 13-Jähriger wurde nach einem Treppensturz von seiner Oma gefunden und ist schwer verletzt. Das Merkwürdige: Schon vor dem Unglück soll der Junge geschrien haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick