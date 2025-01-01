Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Rettet Jonas

SAT.1Staffel 4Folge 135
Rettet Jonas

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 135: Rettet Jonas

44 Min.Ab 12

Eine Radfahrerin wird von einem Auto umgefahren und schwer verletzt - doch vom Verursacher fehlt jede Spur. Und was ist mit dem Geschwisterpaar passiert, das gleichzeitig verschwunden ist? - Ein werdender Vater glaubt fest, an einer Hirnhautentzündung zu leiden. Doch nicht er ist derjenige, der in akuter Lebensgefahr schwebt. - Ein Imbissverkäufer wird verletzt und halbnackt auf einem Rastplatz gefunden. Er wurde offenbar zusammengeschlagen.

SAT.1
