SAT.1Staffel 4Folge 152vom 22.04.2025
44 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Die Zollbeamten stoßen bei der Kontrolle eines Imbiss-Wagens auf Blut, nicht aber auf den Betreiber. Was ist mit dem Mann geschehen? - Bei einer Miss-Wahl stürzen zwei der Kandidatinnen im Streit von der Bühne und müssen verletzt ins Krankenhaus. Reine Missgunst oder steckt mehr hinter der Rivalität? - Bei einem Picknick wird zwei Vätern so schwindelig, dass einer auf dem heißen Grill landet. Alkohol und Drogen sind nicht im Spiel - aber was ist dann bloß los?

SAT.1
