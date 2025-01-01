Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 153: Der geflügelte Schuh
44 Min.Ab 12
Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn. Die Spezialisten kämpfen um das Leben einer jungen Frau. Doch dann finden die Rettungskräfte plötzlich einen Schuh in der Windschutzscheibe des Unfallwagens. Gab es einen gezielten Anschlag? Ein Jogger kollabiert bei einer Laufveranstaltung. Seine Frau macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand ihres Mannes, der völlig mit dem Sport übertreibt. Oder verbirgt sich eine gefährliche Krankheit hinter seinen Symptomen?
