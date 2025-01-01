Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 160: Nachbar am Spieß
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von Nachbarn aufgespießt auf einem Pflanzenstab gefunden. Wurde er Opfer eines Verbrechens? Dann bahnt sich ein erschreckendes Szenario im Inneren des Hauses an. - Eine junge Frau fährt ihren Bruder mit dem Auto an und bricht bald darauf selber scheinbar unverletzt in der Notaufnahme zusammen. - Ein 16-jähriger Junge wird von seiner Mutter nach einem Treppensturz gefunden. Die Ursache bringt sie und die Spezialisten in allerhöchste Gefahr.
