Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Nachbar am Spieß

SAT.1Staffel 4Folge 160
Nachbar am Spieß

Nachbar am SpießJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 160: Nachbar am Spieß

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird von Nachbarn aufgespießt auf einem Pflanzenstab gefunden. Wurde er Opfer eines Verbrechens? Dann bahnt sich ein erschreckendes Szenario im Inneren des Hauses an. - Eine junge Frau fährt ihren Bruder mit dem Auto an und bricht bald darauf selber scheinbar unverletzt in der Notaufnahme zusammen. - Ein 16-jähriger Junge wird von seiner Mutter nach einem Treppensturz gefunden. Die Ursache bringt sie und die Spezialisten in allerhöchste Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen