Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 162: Nächste Ausfahrt Scheidung
44 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall werden mehrere Menschen verletzt. Ein Mann war auf der Autobahn rückwärts gefahren! Während die Retter noch die Opfer versorgen, kommen die Beamten dem Motiv auf die Spur - und sind sprachlos ... Außerdem: Die Symptome eines erkrankten Familienvaters stellen den Arzt vor ein Rätsel. Als sich bei einem weiteren Patienten dieselben Symptome zeigen, machen die Spezialisten eine erstaunliche Entdeckung.
