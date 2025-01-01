Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hey Mr. Trampolin-Man

SAT.1Staffel 4Folge 165
Hey Mr. Trampolin-Man

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 165: Hey Mr. Trampolin-Man

44 Min.Ab 12

Großes Unglück im Garten: Ein Großvater ist durch ein Trampolin gebrochen und hat sich dabei einen Obstpflücker in den Bauch gerammt. Er droht zu verbluten. Wie konnte das geschehen? Außerdem: Ein Kind hat bei einem Autounfall eine schmerzhafte Begegnung mit einem Kaktus gemacht. Sind die Stacheln in seinem Gesicht womöglich giftig? Und wieso klagt der Onkel plötzlich über schlimme Bauchschmerzen?

