Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 177: In den Katakomben
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann liegt bewusstlos in der Nähe einer Festungsanlage und droht abzustürzen. Doch dann sind plötzlich aus den Katakomben des Forts Hilferufe zu hören. Außerdem: Ein Hummer hat mit seinen Scheren eine Frau an der Hand verletzt. Zum Notfall wird jedoch ihr Mann, der unter enormem Durstgefühl und Harndrang leidet und die Mediziner vor ein großes Rätsel stellt. Und: Bei einer Schwangeren kommt es zu Geburtsblutungen, sie muss sofort in die Klinik.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick