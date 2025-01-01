Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Tiefkühlware

SAT.1Staffel 4Folge 25
Tiefkühlware

TiefkühlwareJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 25: Tiefkühlware

44 Min.Ab 12

Bei einer allgemeinen Zollkontrolle stoßen die Beamten auf eine junge Frau, deren Gesundheit Grund zu großer Sorge bietet. Als sich herausstellt, was ihren schlechten Zustand verursacht, eröffnet sich den Zöllnern ein grauenvolles Szenario. - Ein kleines Mädchen erleidet einen allergischen Schock. Die Spezialisten können nur mit großer Mühe herausfinden, wie es dazu kam. - Horrorvorstellung eines jeden Fahrschülers: Während der praktischen Prüfung ereignet sich ein Unfall.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen