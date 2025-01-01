Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 27
Folge 27: Platz da!

44 Min.Ab 12

Ein Autounfall vor einer Schule! Doch nicht nur die schwere Beinverletzung eines Verkehrskadetten und ein geschockter, kleiner Junge sorgen für Aufregung. - In der Notaufnahme kämpfen die Spezialisten um das Leben einer Frau, die Opfer einer Messerstecherei geworden ist. Als ihre verstörte Tochter ebenfalls in der Notaufnahme ankommt und ein dubioser Fremder eintrifft, überschlagen sich die Ereignisse.

