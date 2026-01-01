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Auf Streife - Die Spezialisten

Immer auf die Fresse

SAT.1Staffel 4Folge 31
Immer auf die Fresse

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Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 31: Immer auf die Fresse

44 Min.Ab 12

Ein lang geführter Nachbarschaftsstreit um einen Behindertenparkplatz eskaliert. Kommen die Spezialisten noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern? - Eine Frau ist fassungslos - in ihrem Kofferraum liegt ein verletzter fremder Mann! Was steckt hinter der Bewusstlosigkeit des Mannes und vor allem: Wer ist er? - Heftiges Nasenbluten und auffallend aggressives Verhalten eines Jungen stellen die Spezialisten vor ein Rätsel.

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