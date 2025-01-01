Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 37
44 Min.Ab 12

Auf einem Feld stoßen die Spezialisten auf einen bewusstlosen Jungen. Neben ihm liegt ein Flugdrache. Kann dieser für seinen Zustand verantwortlich sein? - Ein Vater bangt um seinen Sohn, der unter heftigem Fieber und Krampfanfällen leidet. Wieso reagiert der junge Patient panisch auf Wasser? Als unsere Spezialisten eine Bisswunde entdecken, spitzt sich die Situation dramatisch zu.

