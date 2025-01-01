Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 39: Einfach explodiert
44 Min.Ab 12
Ein Bürogebäude muss wegen gefährlicher Dämpfe evakuiert werden. Plötzlich fällt auf, dass ein Junge vermisst wird. Ist er noch im Gebäude und in Lebensgefahr? - Ein Mann leidet unter Hautausschlag und Atemnot. Alles weist auf eine Allergie hin. Doch dann kommen immer mehr besorgniserregende Symptome dazu. - Eine Mutter ist mit ihrem Baby spurlos verschwunden. Sie leidet an einer postpartalen Depression. Könnte sie sich und ihrem Baby etwas angetan haben?
