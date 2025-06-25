Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein gefährlicher Rückblick

SAT.1Staffel 4Folge 42vom 25.06.2025
44 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Privathaus gerufen. Dort hat ein Senior seine beiden Enkelkinder mit dem Auto angefahren. Der Mann sitzt bewusstlos hinterm Steuer. - Ein Maler hat bei der Arbeit aus mehreren Metern Höhe einen vollen Farbeimer auf den Kopf bekommen. Ist die Wirbelsäule beschädigt? - Ein Kfz-Mechaniker hat sich schwer mit einem Schweißgerät verletzt. Die Spezialisten befürchten, dass dabei Drogen im Spiel gewesen sein könnten.

